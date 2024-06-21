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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обзор матча Нидерланды — Франция, группы D на Евро 2024, 21.06.2024

Сборные Голландии и Франции сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2024.

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