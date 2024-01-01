Куда исчез лётчик-предатель? Возмездие для Кузьминова. В дело вступил русский спецназ

Думаю, накажут или уже, только официально об этом не скажут, не в наших правилах. Будем надеяться, что все уже случилось.

Андрей Stan

Хм... А я бы вырезал бы и всю его семейку... 1. Они ВСЕ знали о его планах... 2. Долго к этому готовились... 3. Много ли мало, но они все пользуются его деньгами за предательство... 4. Их казнь послужит некоторым уроком для других...