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Царьград

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Куда исчез лётчик-предатель? Возмездие для Кузьминова. В дело вступил русский спецназ

Куда исчез лётчик-предатель? Возмездие для Кузьминова. В дело вступил русский спецназ

Побег лётчика-предателя Максима Кузьминова стал одним из самых неожиданных событий 2023 года. Вертолётчик со стажем не просто перегнал боевую машину с запчастями украинцам, но расстрелял своих сослуживцев.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Думаю, накажут или уже, только официально об этом не скажут, не в наших правилах. Будем надеяться, что все уже случилось.
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3 час.
НМ
Наталия Москаленко
Таких клопов вонючих только каблуком давить!
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2 час.
Андрей Stan
Хм... А я бы вырезал бы и всю его семейку... 1. Они ВСЕ знали о его планах... 2. Долго к этому готовились... 3. Много ли мало, но они все пользуются его деньгами за предательство... 4. Их казнь послужит некоторым уроком для других...
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32 мин.

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