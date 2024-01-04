В Казахстане объяснили отключение российских телеканалов большими долгами

«Первый канал. Всемирная сеть»: российское ТВ отключили в Казахстане из-за долга Причиной отключения в Казахстане части российских телеканалов, включая «Первый канал СНГ», «Поехали», «Дом кино» и других, связанно с большими долгами местного оператора перед правообладателем.
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