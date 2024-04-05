В России снижается средняя стоимость авто

В России второй месяц подряд снижается средняя стоимость как новых, так и подержанных автомобилей. В марте цена на новые машины сократилась на 2,4%, или до 3,5 млн рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии