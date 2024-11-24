«Комбинация» воссоединилась для концерта в Кремле и корпоратива

Музыкальная группа «Комбинация» вновь объединилась после шести лет разногласий. Сообщается, что Алена Апина и Татьяна Иванова планируют выступить на частном новогоднем корпоративе за гонорар в размере 5 миллионов рублей.
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