Bentley представила исполнение First Edition для своего первого серийного электромобиля Torcal. Специальная версия, приуроченная к выходу модели на рынок, получила самый мощный силовой агрегат в линейке, расширенный набор опций и уникальные детали отделки, которые обычно доступны только за доплату по отдельности.