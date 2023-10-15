Над Россией сбили 27 украинских БПЛА: главное за сутки

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Минобороны РФ сообщило о перехвате 27 украинских беспилотников, Израиль планирует уничтожить сектор Газа авиабомбами JDAM, российские войска нанесли удары по ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.
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