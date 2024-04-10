У окраины никогда не было союзников. Были и сейчас есть покупатели биомассы славян окраины.

Наталья Денисенко

Украинские олигархи--Ахметовы,Коломойские,Боголюбовы и прочие очень боятся того-что российские олигархи очень быстро поглотят их бизнес--и они совсем в этом не заинтересованы.Предприятия,приносящие им доход в миллиарды долларов-они упускать не заинтересованы.В России-бизнес находится под бдительным оком государства--на окраине--все с точностью до наоборот.И ради своих капиталов олигархи готовы поддержать самую гнусную власть.И готовы давать деньги на войну--уничтожая народ.