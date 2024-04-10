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Al Khaleej: после победы Пеллегрини в Словакии Украина потеряла союзника

Al Khaleej: после победы Пеллегрини в Словакии Украина потеряла союзника

После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе.

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Комментарии
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В
Владимир
У окраины никогда не было союзников. Были и сейчас есть покупатели биомассы славян окраины.
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15 час.
Наталья Денисенко
Украинские олигархи--Ахметовы,Коломойские,Боголюбовы и прочие очень боятся того-что российские олигархи очень быстро поглотят их бизнес--и они совсем в этом не заинтересованы.Предприятия,приносящие им доход в миллиарды долларов-они упускать не заинтересованы.В России-бизнес находится под бдительным оком государства--на окраине--все с точностью до наоборот.И ради своих капиталов олигархи готовы поддержать самую гнусную власть.И готовы давать деньги на войну--уничтожая народ.
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11 час.

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