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Гороскоп на 8 августа: Львам пора развести костёр, а Скорпионам — сделать покупки

Гороскоп на 8 августа: Львам пора развести костёр, а Скорпионам — сделать покупки

Некоторые ОВНЫ, несмотря на выходной, ощутят нехватку времени. Хорошо записывать на бумаге то, что надо сделать — это здорово дисциплинирует! В этот период реально избавиться от материальной или психологической зависимости от окружающих людей.

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