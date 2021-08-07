Некоторые ОВНЫ, несмотря на выходной, ощутят нехватку времени. Хорошо записывать на бумаге то, что надо сделать — это здорово дисциплинирует! В этот период реально избавиться от материальной или психологической зависимости от окружающих людей.
Некоторые ОВНЫ, несмотря на выходной, ощутят нехватку времени. Хорошо записывать на бумаге то, что надо сделать — это здорово дисциплинирует! В этот период реально избавиться от материальной или психологической зависимости от окружающих людей.
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