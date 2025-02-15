«Клещи» для нациков на правом берегу Оскола готовы Юлия СоколоваПо последним сообщениям, поступающим из северо-западной части района неподалёку от Купянска, на правом берегу реки Оскол наблюдается формирование новой ловушки для украинских подразделений.