«Клещи» для нациков на правом берегу Оскола готовы Юлия СоколоваПо последним сообщениям, поступающим из северо-западной части района неподалёку от Купянска, на правом берегу реки Оскол наблюдается формирование новой ловушки для украинских подразделений.
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