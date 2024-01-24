Где могла зародиться жизнь на Земле? Ученые предложили новую версию

Исследование Вашингтонского университета, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, сообщает, что мелкое «содовое озеро» на западе Канады может соответствовать требованиям, необходимым для зарождения жизни.
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