62,5% готовых блюд из доставок нельзя употреблять в пищу

Эксперты выявили нарушения в 62,5% образцов готовой еды из популярных сервисов доставки. Были исследованы блюда от Grow Food, Level Kitchen, «Яндекс Лавки», «Самоката», «ВкусВилла», «Перекрестка», TanukiFamily и «Шоколадницы».
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