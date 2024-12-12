Вердикт окончательный: в Румынии суд отклонил жалобу на аннулирование выборов

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу румынской оппозиции - лидера партии AUR и депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании первого тура президентских выборов.
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