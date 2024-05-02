Кабинет Мишустина: апогей аппаратных игр

Natalia Ivanova Когда максимку решетникова посадят за решётку за разграбления фондов в Пермском крае , будучи губернатором. Его помощници посадили на полное обеспечение семейку губернатора решетникова - даже носки и зубную пасту приобретали за счёт фонда. Тёток осудили и посадили, хотя себе они ничего не брали. И одна главная свидетельница вообще СГИНУЛА ( учитывая прижимистость решетникова) не думаю, что он её спрятал. Все материалы по этому делу в свободной печати. ЖДЁМ КОГДА решетников ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННОЕ. А его на повышение в Москву перевели. Как так то???????????????????????? так???????????????????????????????????????????

Алексадр Вовк-Михайлов Хуйсулина и решетникова нужно в сибирь лес валить отправить именно они являются лобби завоза таджикских и узбекских ишаков в Россию.