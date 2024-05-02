Интрига с новым составом Правительства РФ входит в финальную стадию. Уже 7 мая состоится инаугурация Президента РФ, в районе этих же чисел аналитики ожидают узнать решение главы государства.
Кабинет Мишустина: апогей аппаратных игр
Комментарии
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Natalia Ivanova
Когда максимку решетникова посадят за решётку за разграбления фондов в Пермском крае , будучи губернатором. Его помощници посадили на полное обеспечение семейку губернатора решетникова - даже носки и зубную пасту приобретали за счёт фонда. Тёток осудили и посадили, хотя себе они ничего не брали. И одна главная свидетельница вообще СГИНУЛА ( учитывая прижимистость решетникова) не думаю, что он её спрятал. Все материалы по этому делу в свободной печати. ЖДЁМ КОГДА решетников ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННОЕ. А его на повышение в Москву перевели. Как так то???????????????????????? так???????????????????????????????????????????
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17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хуйсулина и решетникова нужно в сибирь лес валить отправить именно они являются лобби завоза таджикских и узбекских ишаков в Россию.
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Мне по нраву Мишустин, умнейший мужик, от слова муж! А вот Кириенко мы запомнили хорошо в 90-е! Как он нас всех ниже плинтуса загнал! Я понять не могу, как этот еврëныш к президенту залез в команду? А про Трутнева ничего и сказать то не могу! Гоните вы эту шушару из случайных людей, какая-то Абраменко, кто её где слышал, какие у неë достижения!
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3 час.
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