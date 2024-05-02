УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Мне по нраву Мишустин, умнейший мужик, от слова муж! А вот Кириенко мы запомнили хорошо в 90-е! Как он нас всех ниже ...Кабинет Мишустина...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Хуйсулина и решетникова нужно в сибирь лес валить отправить именно они являются лобби завоза таджикских и узбекских ...Кабинет Мишустина...
  • Natalia Ivanova
    Когда максимку решетникова посадят за решётку за разграбления фондов в Пермском крае , будучи губернатором. Его помощ...Кабинет Мишустина...

Кабинет Мишустина: апогей аппаратных игр

Кабинет Мишустина: апогей аппаратных игр

Интрига с новым составом Правительства РФ входит в финальную стадию. Уже 7 мая состоится инаугурация Президента РФ, в районе этих же чисел аналитики ожидают узнать решение главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Когда максимку решетникова посадят за решётку за разграбления фондов в Пермском крае , будучи губернатором. Его помощници посадили на полное обеспечение семейку губернатора решетникова - даже носки и зубную пасту приобретали за счёт фонда. Тёток осудили и посадили, хотя себе они ничего не брали. И одна главная свидетельница вообще СГИНУЛА ( учитывая прижимистость решетникова) не думаю, что он её спрятал. Все материалы по этому делу в свободной печати. ЖДЁМ КОГДА решетников ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННОЕ. А его на повышение в Москву перевели. Как так то???????????????????????? так???????????????????????????????????????????
Ответить
17 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Хуйсулина и решетникова нужно в сибирь лес валить отправить именно они являются лобби завоза таджикских и узбекских ишаков в Россию.
Ответить
16 час.
EV
Evgeni Velesik
Мне по нраву Мишустин, умнейший мужик, от слова муж! А вот Кириенко мы запомнили хорошо в 90-е! Как он нас всех ниже плинтуса загнал! Я понять не могу, как этот еврëныш к президенту залез в команду? А про Трутнева ничего и сказать то не могу! Гоните вы эту шушару из случайных людей, какая-то Абраменко, кто её где слышал, какие у неë достижения!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх