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Овчинский рассказал о праздничной программе к 879-летию Москвы в павильоне «Макет Москвы»

Овчинский рассказал о праздничной программе к 879-летию Москвы в павильоне «Макет Москвы»

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с 4 по 6 сентября в павильоне «Макет Москвы» пройдут праздничные мероприятия к 879-летию столицы .

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