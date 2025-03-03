Спецпосланник Трампа ведет переговоры по "Северному потоку-2", узнала Bild

ВУ

Владимир Уфимцев

Н-да... Даже в таком печальном виде, Северные потоки ценой 1 миллиард долларов - оччень лакомый кусочек для американских евреев-инвесторов. Уж они то точно не бросят его. Да и для Трампа это может стать неким козырём в его борьбе в европейскими чиновниками... Сильная Европа Трампу (читай - Америке) - не нужна.