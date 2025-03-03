Спецпосланник Трампа ведет переговоры по "Северному потоку-2", узнала Bild

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл сделал ряд неофициальных визитов в Швейцарию, чтобы обсудить возможные сделки по газопроводу "Северный поток-2" насчет поставок газа из РФ в Германию.
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