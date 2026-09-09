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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев – о Рахмонове: «Никогда не говорил, что не буду с ним драться. Пусть восстанавливается и приходит»

Ислам Махачев рассказал, что готов провести бой с Шавкатом Рахмоновым. «Выбрать его и ждать полтора года, пока он восстановится? Пусть восстанавливается и он будет одним из претендентов.

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