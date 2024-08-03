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Царьград

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"Преимущество Хельсинки исчезло в одночасье": Финская экономика терпит бедствие без русских

"Преимущество Хельсинки исчезло в одночасье": Финская экономика терпит бедствие без русских

Финская экономика терпит бедствие без русских. Особенно сильно пострадала сфера туризма.Как отмечает финское издание Kauppalehti, в прошедшем 2023 году в порт Хельсинки прибыло всего 90 международных лайнеров.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Америка поможет, это их друзья!))
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