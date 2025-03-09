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Microsoft блокирует аккаунты за использование VPN

Игроки Xbox сообщают о случаях бессрочной блокировки аккаунтов за покупку игр с использованием VPN. Это связано с попытками злоупотребления региональными ценами и покупки игр по более низким ценам в других регионах.

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