Microsoft блокирует аккаунты за использование VPN

Игроки Xbox сообщают о случаях бессрочной блокировки аккаунтов за покупку игр с использованием VPN. Это связано с попытками злоупотребления региональными ценами и покупки игр по более низким ценам в других регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии