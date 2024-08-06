После реакции президента в Новоснежной было завершено строительство нового пешеходного моста через реку Снежная

В результате усилий правительства Иркутской области и поддержки Президента России Владимира Путина, который откликнулся на обращение местных жителей, в деревне Новоснежная Слюдянского района был построен новый пешеходный мост через реку Снежная.
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