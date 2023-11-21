Смоленск 2.0
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В Соловьиной роще сняли часть сериала «Девочка и робот»

В Соловьиной роще сняли часть сериала «Девочка и робот»

Его снял режиссер Александр Назаров, известный по популярным сериалам «Не родись красивой», «Маросейка 12», «Мамочки» Храм Преподобного Сергия Радонежского, микрорайон «Новый квартал» и парк «Соловьиная роща» стали героями детского сериала «Девочка и робот».

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