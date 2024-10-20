Мошенники начали присылать в мессенджерах опасные файлы под видом фотографий

Аферисты начали присылать пользователям мессенджеров файлы с расширением APK под видом фотографий. При скачивании такого вложения на смартфон может попасть вредоносное программное обеспечение, предупредил telegram-канал управления МВД «Вестник Киберполиции России».
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