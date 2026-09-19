Ирак: рано утром было отключено электричество между Хадитой, провинция Аль-Анбар, и Байджи, провинция Саладин, после того, как поздно вечером 18 сентября атака Исламского государства (ИГ) была направлена ​​на опору электропередачи; По сообщениям, ранее вечером силы безопасности столкнулись с боевиками ИГ между двумя районами.