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Контрафронт

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Ирак: рано утром было отключено электричество между Хадитой, провинция Аль-Анбар, и Байджи,...

Ирак: рано утром было отключено электричество между Хадитой, провинция Аль-Анбар, и Байджи, провинция Саладин, после того, как поздно вечером 18 сентября атака Исламского государства (ИГ) была направлена ​​на опору электропередачи; По сообщениям, ранее вечером силы безопасности столкнулись с боевиками ИГ между двумя районами.

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