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«Мы не в тоталитарном государстве»: Игорь Чубайс – о предложении Володина экстрадировать брата

«Мы не в тоталитарном государстве»: Игорь Чубайс – о предложении Володина экстрадировать брата

Берите Чубайса и экстрадируйте Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Анатолия Чубайса, бывшего руководителя «Роснано» за неэффективное управления госкорпорацией, а также предложил его экстрадировать.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну да... Володин спал летаргическим сном, и вдруг на! Чубайс - то оказывается вон какой! А ребята не знали... Бред.
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3 час.
Астон Мартин
каждое закрытое предприятие - это гвоздь в крышку гроба коммунизма ...вот что делал мерзкий рефОРМАТОР , ЭТО ЕГО НАСТОЯЩАЯ ЦЕЛЬ БЫЛА - ЗАКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ЯКОБЫ РЕФОРМ ...КУДА ДЕЛАСЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЯ ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ???
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2 час.
S
Sobering
Березовский, Немцов и  Починок, относились к непотопляемой НАДСТРАНОВОЙ элите. К ней относятся Кудрин, Греф, и т.д. Ставились они глобалистами. Потому Путин не мог применить к ним шашку. За него это сделали сами глобалисты, уничтожив первую тройку. Тех, кого ставило американское посольство в России - тех Путин сам убрал и продолжает постепенно убирать. В отношении Чубайса и Улюкаева - на Улюкаева глобалисты дали добро по его аресту, а вот насчёт Чубайса - ни ни. Низя. Потому Путин смог его только унизить, назначив на должность, которая предназначена для противодействия глобалистам. Так и с Набиуллиной и Силуановым - нельзя трогать.... Пока что нельзя.
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1 час.

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