«Мы не в тоталитарном государстве»: Игорь Чубайс – о предложении Володина экстрадировать брата

S

Sobering

Березовский, Немцов и Починок, относились к непотопляемой НАДСТРАНОВОЙ элите. К ней относятся Кудрин, Греф, и т.д. Ставились они глобалистами. Потому Путин не мог применить к ним шашку. За него это сделали сами глобалисты, уничтожив первую тройку. Тех, кого ставило американское посольство в России - тех Путин сам убрал и продолжает постепенно убирать. В отношении Чубайса и Улюкаева - на Улюкаева глобалисты дали добро по его аресту, а вот насчёт Чубайса - ни ни. Низя. Потому Путин смог его только унизить, назначив на должность, которая предназначена для противодействия глобалистам. Так и с Набиуллиной и Силуановым - нельзя трогать.... Пока что нельзя.