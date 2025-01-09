В России появится госреестр языков народов страны

В России появится государственный реестр языков народов страны. Для этого по поручению президента РФ Владимира Путина до 1 мая в Госдуму внесут законопроект о языках народов РФ, который в значительной степени переработает исходную версию закона от 1991 года.
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