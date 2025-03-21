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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» подписал контракт с Тралмаксом на год. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 51 очком в 48 играх за «Кладно»

Соглашение носит двусторониий характер и рассчитано на 1 год – на сезон-2025/26. 28-летний Эдуардс Тралмакс провел сезон-2024/25 в составе «Кладно».

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