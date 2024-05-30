Приглашаем всех желающих на занятия по боксу, тренировки проходят на центральном стадионе с понедельника по пятницу.
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Приглашаем всех желающих на занятия по боксу, тренировки проходят на центральном стадионе с понедельника по пятницу.