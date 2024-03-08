Необходимо «сказать вслух: да, фигуристка Валиева — это русский солдат на войне с Западом»

На торжественной церемонии открытия турнира "Игры будущего" в Казани 21 февраля Камила Валерьевна Валиева сидела рядом с Владимиром Владимировичем Путиным - однозначный жест поддержки со стороны Президента РФ.
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