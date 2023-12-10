Глава Совнацбеза Израиля: США не ставили сроков окончания операции в Газе

Соединенные Штаты не ставили сроков окончания израильской операции на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил Цахи Ханегби, глава Совета национальной безопасности еврейского государства.
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