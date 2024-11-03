В центре Петербурга выявили крупную несанкционированную свалку

В результате внеплановой проверки по требованию прокуратуры Комитет по природопользованию Петербурга выявил большую свалку в Центральном районе города, возле Александро-Невской лавры, сообщила пресс-служба комитета.
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