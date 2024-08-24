Экономист Осаволюк: С 2026 года некоторые россияне получат семеную выплату

Экономист Александра Осаволюк сообщила, что в 2026 году появится новая семейная налоговая выплата. В беседе с РИА Новости она отметила, что ее смогут получать россияне с двумя и более детьми и доходом не превышающим 1,5 прожиточных минимума.
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