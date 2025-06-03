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Российский город атаковали беспилотники ВСУ

Российский город атаковали беспилотники ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash. Один из беспилотников около 22:50 мск упал на территорию частного дома на Зеленой улице.

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