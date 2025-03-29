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Царьград

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ФАС проверит неоправданно высокие цены в России после резкого падения курса доллара

ФАС проверит неоправданно высокие цены в России после резкого падения курса доллара

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращение к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и попросил проверить, насколько объективны цены в русских магазинах после резкого падения курса доллара.

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