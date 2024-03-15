Донецк: трое детей погибли в ночном обстреле города

В Донецке в ночь на 15 марта в результате ночного обстрела ВСУ погибли три ребенка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, уточнив, что дети были 2007, 2014 и 2021 годов рождения — две девочки и мальчик.
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