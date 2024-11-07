XYZ: геймеры потратили 65 млрд рублей на донаты в третьем квартале 2024 года

Российские геймеры потратили на донаты в видеоиграх 65 млрд руб. за третий квартал 2024 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков онлайн-школы XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, которое имеется в распоряжении "Газеты.