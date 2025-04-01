ЦРУ указывает, ВСУ исполняют — США признались в управлении войной против России Юлия СоколоваАмериканская газета The New York Times опубликовала резонансное расследование, подтвердившее: все цели в России выбирали США, начиная с первых месяцев после начала СВО.
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