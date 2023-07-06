Русская весна

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Ночью нанесён удар по Западной Украине: во Львове поражён объект критической инфраструктуры (ФОТО)

Ночью нанесён удар по Западной Украине: во Львове поражён объект критической инфраструктуры (ФОТО)

Ночью нанесён удар по Западной Украине: во Львове поражён объект критической инфраструктуры. Взрывы также гремели и в Тернополе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Прилет по  дому&quot;?... их возмущает? А СКОЛЬКО людей погибло вчера в Горловке на Донбассе?!!Я уже молчу о разрушенных домах, школах, больницах, административных зданиях? Где и близко нет военных!! А сегодня в Донецке?!! Как дети катались на качелях, начался обстрел, и  дети разбежались в разные стороны....
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