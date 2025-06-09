Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "русские понимают только язык силы", поэтому Европа должна вести переговоры с такой же позиции, однако в данный момент не может этого делать из-за своей слабости.
Премьер Орбан: русские понимают только язык силы, Европа должна быть сильной
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Орбан ,в головку надуло ? Россия всем предлагает с открытым забралом сесть за стол переговоров ,вы же ,еэсовцы пытаетесь все время наебать ,А в итоге наёбываете самих себя .Это вас и бесит ,что Россия не собирается с вами разговаривать иначе ,как с равноправных позиций .вы же предлагаете другое .Очнитесь ,а то придется Будапешт и его мосты опять восстанавливать ,потому что вы ,еэсовцы ,уже заигрались ,может быть и поздно....
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