Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Кубаноидов - на Чукотку..В Краснодаре экс-...
  • Алекс Сэм
    Женщину конечно жалко, но нехер было тусоваться со зверями.Мигранта задержал...
  • Сергей Oблезов
    Парниша явно заигрался!Мединский: чтобы ...

Премьер Орбан: русские понимают только язык силы, Европа должна быть сильной

Премьер Орбан: русские понимают только язык силы, Европа должна быть сильной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "русские понимают только язык силы", поэтому Европа должна вести переговоры с такой же позиции, однако в данный момент не может этого делать из-за своей слабости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Орбан ,в головку надуло ? Россия всем предлагает с открытым забралом сесть за стол переговоров ,вы же ,еэсовцы пытаетесь все время наебать ,А в итоге наёбываете самих себя .Это вас и бесит ,что Россия не собирается с вами разговаривать иначе ,как с равноправных позиций .вы же предлагаете другое .Очнитесь ,а то придется Будапешт и его мосты опять восстанавливать ,потому что вы ,еэсовцы ,уже заигрались ,может быть и поздно....
Ответить
18 час.
наверх