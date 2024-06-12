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25 лет тому назад произошёл бросок на Приштину

Оказывается,   сегодня   произошло   ещё  одно  памятное  событие:Ровно 25 лет назад, 12 июня 1999 года, произошёл знаменитый марш-бросок на Приштину.

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