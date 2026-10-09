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Рейл переживает кибервойну: как мошенники обкрадывают магазины и что с этим делать

В мире ретейла началась настоящая кибервойна, и цифры говорят сами за себя: за первое полугодие 2026 года количество критичных киберинцидентов в отрасли выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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