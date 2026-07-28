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Смелый шаг вперед Ondo Finance в области блокчейн-финансирования

Смелый шаг вперед Ondo Finance в области блокчейн-финансирования

Ondo Finance стремительно расширяет свое присутствие в сфере блокчейн-финансирования. Дочерняя компания компании Oasis Pro Markets получила одобрение двух ключевых регулирующих органов: Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA).

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