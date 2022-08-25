Binance и FTX среди крипто-игроков, охотящихся за цифровыми активами Voyager

По словам людей знакомых с этим вопросом, Voyager Digital, чье банкротство усугубило кризис на рынке криптовалют в этом году, привлекает интерес к поглощению со стороны некоторых крупнейших игроков в этой области, включая биржи Binance и FTX.
По словам людей знакомых с этим вопросом, Voyager Digital, чье банкротство усугубило кризис на рынке криптовалют в этом году, привлекает интерес к поглощению со стороны некоторых крупнейших игроков в этой области, включая биржи Binance и FTX.
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