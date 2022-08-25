Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    трёп камуноидного балабона - или заведомо врёт и тупо за.ирает мозги экс-совкам или сам нихрена в этом деле не понимаетНа инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    а по ссылке "пройти" в семействе "наблюдателей" мозгов не хватает?На инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Где статья? Накручиваете посещаемость?!На инвестициях в ...

Binance и FTX среди крипто-игроков, охотящихся за цифровыми активами Voyager

Binance и FTX среди крипто-игроков, охотящихся за цифровыми активами Voyager

По словам людей знакомых с этим вопросом, Voyager Digital, чье банкротство усугубило кризис на рынке криптовалют в этом году, привлекает интерес к поглощению со стороны некоторых крупнейших игроков в этой области, включая биржи Binance и FTX.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх