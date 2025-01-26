Юрий Подоляка: Торецко-Контантиновское направление на 26.01.25: Крымское

Торецко-Контантиновское направление на 26.01.25: Крымское.Бои за Торецк подходят уже к концу. Возможно завтра, может послезавтра но шахта «Торецкая», которую наши войска уже наполовину заняли, и гарнизон которой охватывают сразу с трех сторон, падет.