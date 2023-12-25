За семь секунд до гонга: Туменов нокаутировал Гаджидаудова и завоевал титул ACA в полусреднем весе

Альберт Туменов сломил сопротивление Устармагомеда Гаджидаудова в главном поединке турнира ACA 168. Он отправил соперника в нокаут за семь секунд до окончания пятого раунда и второй раз в карьере завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, а также пробился в финал Гран-при.