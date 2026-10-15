МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону 14 октября разместило на портале госзакупок тендер на очистку колодцев, камер и промывку трубопроводов ливневой канализации с начальной ценой 4,9 млн рублей.
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