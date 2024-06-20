7-й номер драфта Андерссон подписал контракт со швейцарским «Билем». У форварда 17 очков в 110 матчах в НХЛ

25-летний нападающий подписал соглашение со швейцарским клубом на два года. В этом сезоне шведский форвард играл в «Лавале» – фарм-клубе «Монреале» – и набрал 45 (21+24) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.