7-й номер драфта Андерссон подписал контракт со швейцарским «Билем». У форварда 17 очков в 110 матчах в НХЛ

25-летний нападающий подписал соглашение со швейцарским клубом на два года. В этом сезоне шведский форвард играл в «Лавале» – фарм-клубе «Монреале» – и набрал 45 (21+24) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
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