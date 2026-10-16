⛵️Первые межрегиональные соревнования по судомодельному спорту стартовали в Севастополе Мастера из города-героя, Симферополя, Краснодарского края и Республики Беларусь привезли на выставку более 80 моделей подводных лодок, кораблей и шлюпок.