⛵️Первые межрегиональные соревнования по судомодельному спорту стартовали в Севастополе Мастера из города-героя, Симферополя, Краснодарского края и Республики Беларусь привезли на выставку более 80 моделей подводных лодок, кораблей и шлюпок.
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