Бои у Кременной: спецназ «Отважных» охотится на боевиков ВСУ (ВИДЕО)

Спецназ «Отважных» охотится на боевиков ВСУ в ходе продолжающихся боёв у Кременной. Снайперы спецназа ЦВО поддерживают наступательную операцию на краснолиманском направлении, уничтожая живую силу противника.
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