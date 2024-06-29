Россияне назвали города, где выгоднее покупать недвижимость

Москва стала первой в рейтинге городов по выгодности покупки недвижимости Первую тройку рейтинга городов России, где приобретение недвижимости россияне представляют наиболее выгодным, составили Москва, Сочи и Санкт-Петербург Москва стала первой в рейтинге российских городов, где выгоднее всего приобретать недвижимость.