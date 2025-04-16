Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Народ Армении выберет Россию»: армянская оппозиция объединяется против прозападного поворота Пашиняна

«Народ Армении выберет Россию»: армянская оппозиция объединяется против прозападного поворота Пашиняна

БлокнотРУ Ни для кого не секрет, что официальный Ереван всячески демонстрирует отход от союзных отношений с Россией в пользу мнимого сближения с Западом.

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